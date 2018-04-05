5 Nisan 2018 16:35

Yılmaz Büyükerşen'den başsağlığı mesajı

Yılmaz Büyükerşen'den başsağlığı mesajı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Osmangazi Üniversetesi'ndeki saldırı sonrası açıklama yaptı.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, saldırı sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yaşanan ve 4 akademisyenimizi kaybettiğimiz vahim olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden üniversite çalışanlarına Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

 

Çok Okunanlar

Güncel