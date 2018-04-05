Gülsüm Elvan yeniden işe alındı

DUVAR - İş yeniden başlayacaklar arasında çıkarılan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan da bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde olan Ataşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 110 taşeron işçisi işten çıkarılmalarını protesto etmek amacıyla belediye önünde bir araya gelerek oturma eylemi başlattı.

Taşerona kadro düzenlemesiyle birlikte “güvenlik soruşturması” gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler arasında Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla başından vurularak hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan da yer aldı.

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PAZARTESİ TEKRAR İŞBAŞI YAPACAK

Yapılan oturma eylemi sırasında işçilerin yanına gelen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile onun yerine seçilen Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz işçilerin Pazartesi işlerine geri döneceklerini söyledi. Konu için ulaştığımız Elvan da Pazartesi yeniden işbaşı yapacağını kaydetti.