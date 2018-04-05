5 Nisan 2018 15:39

Hayatını kaybeden akademisyenlerin kimliği belli oldu

Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırıda hayatını kaybeden akademisyenlere ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı.
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Osmangazi Üniversitesi'nde katliam: 4 ölü

Osmangazi Üniversitesi'nde katliam: 4 ölü

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GERÇEK GÜNDEM - AA muhabiri Emrah Yaşar Habertürk canlı yayında Eskişehir Osmangazi Üniverisetisi'nde hayatını kaybeden akademisyenlerin kimliğine dair bilgileri paylaştı.

AA muhabiri Emrah Yaşar, Habertürk canlı yayınında aktardığı bilgiye göre, hayatını kaybeden akademisyenlerin 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak olduğunu açıkladı

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