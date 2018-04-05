Hayatını kaybeden akademisyenlerin kimliği belli oldu

GERÇEK GÜNDEM - AA muhabiri Emrah Yaşar Habertürk canlı yayında Eskişehir Osmangazi Üniverisetisi'nde hayatını kaybeden akademisyenlerin kimliğine dair bilgileri paylaştı.



AA muhabiri Emrah Yaşar, Habertürk canlı yayınında aktardığı bilgiye göre, hayatını kaybeden akademisyenlerin 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak olduğunu açıkladı

Üniversiteyi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu