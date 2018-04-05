5 Nisan 2018 13:04

Karlov suikastı soruşturmasında flaş gelişme!

Karlov suikastı soruşturmasında flaş gelişme!
Son dakika haberine göre Karlov suikastı soruşturması kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde 'abisi' olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alındı.
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