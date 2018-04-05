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5 Nisan 2018 13:04
Karlov suikastı soruşturmasında flaş gelişme!
Son dakika haberine göre Karlov suikastı soruşturması kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde 'abisi' olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alındı.
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