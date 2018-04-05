Beşiktaş Belediyesi'nden operasyona ilişkin ilk açıklama!

Ekiplerin belediyedeki dijital verileri inceliyor. Beşiktaş Belediyesi yetkilileri, “İçeride çok sayıda polis var. Şu anda bilgisayarları inceliyorlar. Bazı odalarda da aramalar yapıyorlar" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polis sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi’ne geldi. Polis ekipleri belediye binasında arama yapıyor. Beşiktaş Belediyesi yetkilileri yaptıkları ilk açıklamada, “İçeride çok sayıda polis var. Şu anda bilgisayarları inceliyorlar. Bazı odalarda da aramalar yapıyorlar. Soruşturma kapsamında yapıldığı bilgisini verdiler” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı.

KIZ KARDEŞİ DE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.