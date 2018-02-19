Metris'te 10 gardiyana dava! 'Sana TIR mı çarptı'

Kemikleri kırılan ve hayati tehlikesi olan Kılınç, iddiaya göre 2 gün boyunca yaralı olarak koğuşta kaldı. Her sabah sayım yapan gardiyanlar durumu görmezden geldi. Bir koğuş arkadaşının revire götürme ısrarıyla olay ortaya çıktı. 10 gardiyan hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 30 Kasım 2016’da, Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Samet Kılınç, aynı koğuşta kaldığı Ramazan B., Serdar T., Mazlum S., Enes K. ve Yusuf S. tarafından dövüldü. Samet Kılınç vücudunda kırıklar ve hayati tehlikesi varken iki gün boyunca koğuşunda o şekilde kaldı. 28-30 Kasım 2016 tarihleri arasında gardiyanlar tarafından koğuşta yapılan sayımlarda Kılınç’ın yaralandığı fark edilmedi. Samet Kılınç kendisini dövenlerden korktuğu için durumu anlatamadı. Diğer koğuş arkadaşlarının bildirmesiyle durum açığa çıktı ve Samet Kılınç cezaevi revirine kaldırıldı. Kendisini muayene eden doktor ön raporunda gözlerinin etrafında morluklar olduğunu belirterek, dikkatli bir şekilde yüze bakılarak görev tanımına uygun yapılabilecek bir sayımda Kılınç’ın durumunun fark edilebileceğini kaydetti. Savcı tüm bunları göz önünde bulundurarak yaşanan olayda ihmalleri olduğu düşünülen infaz koruma memurları S.K., R.A., M.C., M.K., M.S., K.D., D.D., E.Ö., E.K., H.T. hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezaları istendi.

HEPSİ ‘GÖRMEDİK BİR ŞEYİ YOKTU’ DEDİ

Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz hakkı verilen gardiyan E.Ö., “Koğuşun sayımını yaptığımda müştekide herhangi bir yaralanma belirtisi görmedim. Görmüş olsaydım hakkında işlem yapardık. Koğuştaki kavgadan haberim olmadı” dedi. Diğer gardiyanlar Samet Kılınç’ın görünürde bir rahatsızlığının olmadığını bu sebeple fark edemediklerini belirttiler.

SAYIMA KATILMADIM

Söz alan Samet Kılınç, “Suç tarihinde cezaevindeydim, beni dövmüşlerdi. Fotoğrafları mahkemenize sunuyoruz, yüzümde ve vücudumda yaralar vardı. Bundan dolayı ayağa kalkamıyordum, sayıma katılmadım. O sırada yatakta yatıyordum. Görüş günüm olduğu halde, yakınlarımla ve avukatlarımla görüştürmediler. Görevlilerden Mahmut isimli biri benimle dalga geçer tarzda konuştu. Sana tır mı çarptı şeklinde bir söz söyledi. Şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum” diye konuştu.

MERDİVENLERDEN DÜŞTÜĞÜ SÖYLENDİ

Tanık sıfatıyla duruşmada söz verilen cezaevi hekimi Okan Aslanol ise, “Bir mahkumun merdivenden düştüğüne ilişkin dilekçe geldi. Bende muayene için kendisini gördüm. İlk geldiğinde kalça kısmında bir ağrısı olduğunu fark ettim. Bana ranzadan düştüğünü söyledi. Revirden koğuşa dönmek istemiyordu, Gözündeki rahatsızlık sayımda fark edilemeyecek boyuttaydı. Sayıma katılamayacak boyutta bir rahatsızlığı yoktu” dedi.

‘OĞLUMU TANIYAMADIM’

Samet Kılınç’ın annesi Zennure Kılınç ise “Çarşamba günleri görüş günümüzdür. Görüş yerine gittik, herkesin ismi okundu, Samet’in ismi okunmadı. O sırada oğlumu hastaymış gibi hastaneye götürüp getirmişler. Ben hastanede oğlumu ilk gördüğümde tanıyamadım yürüyemiyordu, konuşamıyordu, bitik durumdaydı” şeklinde konuştu. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Hürriyet’e konuşan anne Zennure, “Ben Samet ile 17 gün hastenede yattım. Kafasının arkasındaki saçları hep döküldü. Böbreğinin yüzde 80’i iflas etti. Oğlumu dövenler de ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Benim asıl merak ettiğim cezaevi müdürlerinden de şikayetçi olmuştuk. Onlar hakkında neden dava açılmadığı” dedi.