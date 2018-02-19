TSK : 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 27 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1641 olmuştur.
19 Şubat 2018 09:53
TSK'dan Afrin bilançosu: 1641 terörist etkisiz hale getirildi
Afrin operasyonunun 31. gününde açıklama yapan TSK, bin 641 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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