Hakan Atilla davasında flaş gelişme!

Son dakika haberlerine göre Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkında istenen ceza belli oldu. New York'ta Reza Zarrab davası olarak başlayıp , Zarrab'ın itirafçı olmasıyla Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılanmasına dönüşen davada, savcılığın Atilla için istediği ceza açıklandı. Savcılık, Atilla'nın suçlu bulunduğu beş suçun toplam cezasının 105 yıl olduğunu ifade ederek, yasal indirimlerin ardından en az 15 yıl 4 ay ceza alması gerektiğini öne sürdü. Savcılık ayrıca hapis cezasının yanısıra mahkemenin Atilla'ya 50 bin ila 500 bin dolar arasında bir para cezası vermesi gerektiğini ifade etti.

Atilla'nın avukatları geçen ay verdikleri dilekçede, Atilla'nın jüri tarafından suçlu bulunduğu toplam beş suçtan en fazla 4 yıl ceza alması gerektiğini belirterek, davaya bakan Hakim Richard Berman'dan “insaflı olmasını” istemişlerdi.

Hakan Atilla'nın ne kadar ceza alacağı hakkındaki kesin Karar Bermar tarafından 11 Nisan'daki duruşmada açıklanacak.

Savcılık tarafından bugün mahkemeye sunulan dilekçede, Atilla'nın yargılandığı 6 suçtan jüri tarafından 5'inden suçlu bulunduğu, bunun cezasının ise toplamda 105 yıl hapis olduğu ifade edildi. Atilla'nın suçunu yargılama sürecinde kabul etmediği, pekçok şahit ifadelerine rağmen bu tutumunu sürdüğünü belirten savcılık, dilekçede “Atilla'nın işlediği suçlarla İran'ın nükleer silah elde etme ve terör örgütlerine askeri destek sağlama konusunda verilen uluslararası çabayı sekteye uğrattığı” iddia edildi.