YSK Başkanı’nın davası reddedildi

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Sadi Güven, referanduma ilişkin Kılıçdaroğlu’nun eleştirileri üzerine, ‘hakaret edilerek küçük düşürüldüğü’ gerekçesiyle 70 bin lira talebiyle Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açtı. Güven dava dilekçesinde, ‘Oy zarfı ve oy pusulalarının sandık kurulları tarafından mühürlenmesi ihmal edilerek oy kullandırıldığının öğrenilmesi üzerine’ eleştiri konusu kararların alındığını kaydetti. Davanın önceki gün yapılan duruşmasında mahkeme, Güven’in tazminat talebini reddetti.