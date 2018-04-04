4 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandı

Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa zengin olma umudu yaşatan Şans Topu'nun bu haftaki sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı

Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 4 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen çekilişle birlikte Şans Topu sonuçları açıklandı. Geçtiğmiiz hafta Şans Topu sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan çıkmamış ve ikramiye birinci devrini gerçekleştirmişti. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 4 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 689 bin 135 lira 33 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 10 kişi 8 bin 709 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 197 kişi 442 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 841 kişi 40 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 684 kişi 22'şer lira, 3 bilen 91 bin 378 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 836 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 988 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 2 milyon 32 bin 132 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 156 bin 481 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 645 bin 121 lira 43 kuruş aktarılacak.

14, 16, 30, 31, 33 + 3

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA

Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 818 bin 221 lira 19 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 3 bin 558 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 319 kişi 257 lira, 4 bilen 3 bin 712 kişi 29 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 380 kişi 16 lira 80'er kuruş, 3 bilen 102 bin 863 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 74 bin 824 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 214 bin 562 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.