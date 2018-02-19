Hizbullah Milli Eğitim'de sınav yaptı

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda “Siyer Sınavı” yapıldı. 75 ilde düzenlenen sınava 300 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Hz. Muhammed’in hayatı ve İslam tarihinden oluşan sınav sonucunda umre, dizüstü bilgisayar, tablet gibi hediyelerin dağıtılacağı duyuruldu. Sınava giren kadınlar ve erkekler ayrı sınıflara koyuldu.

Oda TV'nin haberine göre sınavla ilgili “2010 yılından itibaren düzenli bir şekilde yapılan sınav, bu yıl 4 kategoriden oluştu. Birinci kategoride 4 ve 5, ikinci kategoride 6-7 ve 8, üçüncü kategoride 9-10-11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün eğitimde okumayıp 2000 ve sonrası doğumlu olanlar, dördüncü kategoride ise belirtilen eğitim durumları dışında kalanlar yarıştı” bilgisi verildi.



HİZBULLAH’A YAKIN

Peygamber Sevdalıları Platformu, Hizbullah’ın siyasi partisi Hüda Par’a yakınlığıyla biliniyor. Platform her yıl Diyarbakır’da “Kutlu Doğum Haftası” mitingi düzenliyor. Miting Hizbullah’ın gövde gösterisi yaptığı alana çevriliyor.