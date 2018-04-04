Işıkçılarla Nurcuların gizli anlaşması ortaya çıktı

Nurcuların yayın organı Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Işıkçılar Cemaati ile Nurcuların arasındaki yıllar önce yapılan gizli anlaşmayı açıkladı.

Güleçyüz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki cemaatin yayın organlarının Nur Cemaati’nin Yeni Asya kolunun lideri Mehmet Kutlular ve İhlas Holding kurucusu Enver Ören’in arasında yapılan bir anlaşmayla birbirleri aleyhinde yayın yapmama kararı alındığını aktardı.

İki grup arasında son dönemlerde yapılan karşılıklı açıklamaların ardından Güleçyüz o tweetinde, “Merhum Enver Ören'le Mehmet Kutlular yıllar öncesinden oluşturdukları hukukla, yayın grupları olarak birbirinin aleyhinde bulunmama konusunda bir mutabakat tesis etmişlerdi. Ören'in takipçileri nevzuhur tetikçilerin saldırılarına geçit verirlerse, Enver Beyin ruhunu sızlatırlar” demesi dikkat çekti.

İşte o paylaşım: