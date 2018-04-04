'Bakanlık inşaatları meşru kılmak için mükerrer plan yapıyor'

Karabağlar'da halkın itirazlarına rağmen süren kentsel dönüşümle ilgili görülen keşif duruşmasında imar planlarının iptal edilmesi istendi. Duruşmada bakanlığın süren inşaatları meşru kılmak için mükerrer plan yaptığının altı çizildi.

2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm başlatılan Karabağlar'ın Limontepe, Cennetçeşme ve Uzundere semtlerini kapsayan 540 hektarlık alanın 101 hektarlık 1. etabına ait imar planlarına karşı bölge halkının açmış olduğu davada bugün keşif duruşması görüldü.

Evrensel'in haberine göre Uzundere Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve konut inşaatı süren bölgede yapılan keşif duruşmasına davayı açan bölge halkının dernek temsilcileri, Şehir Plancıları Odası yöneticileri, 3 ile 5. İdare Mahkemesinin hakimleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün avukatı ve çalışanları ve bilirkişi heyeti katıldı. Keşif duruşmasına az sayıda davacı alındı.

Heyelan bölgesi ile değiştirilmesi planlanan dere yatakları bölgesinde yapılan incelemelerde bölge halkı ve şehir plancıları 4. kez askıya çıkan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına itirazları dile getirdi ve iptal edilmesini istedi. Daha önce yapılan itirazların dile getirilmediği belirtilirken bakanlığın devam eden inşaatları meşru kılmak için mükerrer plan onaylama hukuksuzluğuna başvurduğu ifade edildi.

'BÜTÜNE AİT BİR PLANLAMA YAPILMALI'

Kentsel dönüşüm bölgesinin bütününe ait bir planlama yapılması gerektiği ekleyen şehir plancıları "Buradaki itiraz noktamız, alanın planlarının Türkiye’de herhangi bir yerin planını yapar gibi hazırlanmasıdır. Bu hali ile imar planları bölgedeki değerli arazileri (bir kısmı boş) imara açma ve projelere inşaat ruhsatı verme amaçlı kullanılmaktadır. Bu yaklaşım, kentsel dönüşümün amaçladığı güvenli, yaşanabilir ve kentsel standartları daha yüksek yaşam çevreleri yaratma hedefini zedelemekte ve bölgede yaşayan halkın kamu kurumlarına olan güvenini sarsmaktadır" dediler.

'HEYELANIN TETİKLEME RİSKİ VAR'

Dava konusu planların, yürürlükte bulunan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olmadığını da vurgulayan şehir plancıları itirazlarını şu şekilde sürdürdü "Söz konusu etüd raporunda heyelan sahası olarak gösterilen alanın bir kısmına, planda karayolu ve oto parklar konulmuştur. Dolayısıyla bu alanlarda ve çevresinde plan gereği yapılacak yapılaşma amaçlı kazılar sırasında da heyelanın tetiklenerek, heyelan sınırlarının genişlemesine yol açılması riski vardır. Bakanlık kendi onayladığı jeolojik-jeoteknik raporla çelişkiye düşen bir plan hazırlamıştır. Dava konusu plan kararları jeolojik-jeoteknik etüt verileri yönünden değerlendirilmelidir".

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİ

Karabağlar’daki Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin, Devrim mahallelerinin tamamı ile Yurtoğlu, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Uzundere, Peker mahallelerini kısmen kapsayan 540 hektarlık alan 31 Aralık 2012’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilmişti. İlk olarak bu dönüşüm alanının içinde kalan Uzundere, Peker ve İhsan Alyanak Mahallelerini kısmen kapsayan, 101.4 hektarlık alanda 4. kez, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı. İmar planlarına göre bölgeye 4 bin konut, 3 bin ticari alan yapılması hedefleniyor. Ticari alanların içinde özel hastane, otel, alışveriş merkezleri ve benzin istasyonları da yer alıyor.