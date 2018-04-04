FSM Köprüsü'ndeki askerlerin cezası belli oldu

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü'nün darbeci askerler tarafından ele geçirilmeye çalışılmasıyla ilgili davada, 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 2 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde trafiğin kesilmesiyle ilgili dava karara bağlandı. 13 sanığa “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığı da müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu’nda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık katıldı. Duruşmada bütün gün sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Sanıklar, beraatini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 13 sanığı “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan 574 sayfalık iddianamede, darbe girişimi günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü ele geçirmek ve İstanbul trafiğini kontrol altına almak için 4 tank ve 3 zırhlı araçla Kuleli Askeri Lisesi ve 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan çıkış yaptıkları belirtiliyor.

Askerlerin halkın tepkisiyle karşılaştıkları, teslim olun çağrılarına rağmen halka doğru ateş ettikleri ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 49 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. 15’i tutuklu 61 sanık hakkında ilk duruşma 16 Ekim 2016’da başlamıştı. Daha sonra görülen duruşmada mahkeme heyeti 46 tutuksuz erin davasının ayrılmasına karar vermişti.