Tecavüz mağduru kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Ramazan ÇELİK / HATAY, (DHA) Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle birlikte önceki gün Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek gece evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi S.B.'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderi S.B.'nin saçından sürükleyerek kendini yatak odasına götürüp tecavüz ettiğini söyleyen genç kadın, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan S.B., tecavüz suçlamasını kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren S.B., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AİLESİNE SIĞINDI

Yaşadıklarının ardından memleketi Hatay'daki ailesinin yanına gelen D.B., olayı anlattı. Kayınbiraderinin kendisine tecavüz etmesine hala inanamadığını belirten D.B., şöyle devam etti:

"Gece saat 12.00 gibiydi, zilim çaldı çıktım, S. abi geldi. 'Aç kapıyı' dedi. Önce camı açtım sordum neden geldiğini. 'Sana birşey söyleyeceğim' deyince, 'Sonuçta kaynımdır' deyip açtım kapıyı. Kapıyı açar açmaz anahtarı alıp cebine attı. Kapıyı kilitledi. 'Ben kardeşimin yatağında yatacağım' dedi. Ben 'Çık git, yanlış anlarlar' dedim. Ama çıkmadı, anahtarı vermedi, saçımdan tutup sürükleyerek yatak odasına götürdü beni. 'Yapma, etme' dememe rağmen beni yatak odasına götürdü. Beni tehdit etti. 'Seni öldürürüm, sesini çıkarmayacaksın, bugün seninle yatacağım' dedi. Ben ne kadar kapıya bacaya vurduysam, 'S. abi yapma' dediysem, 'Elini ayağını öpeyim' dediysem de dinlemedi yaptı. Vallaha anlatılacak birşey değil ama anlatıyorum. Ben S. abiden beklemiyordum bunu. Evinde yeyip içiyordum."

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Tutuklanan S.B.'nin en ağır cezayı almasını isteyen D.B., şunları kaydetti:

"Ben en ağır cezayı almasını istiyorum. Sayın Başbakanıma sesleniyorum, sesimi duysun benim. O yaptığını inkar ediyor, ben kendi irademle birlikte olmuşum. Bunu kabul etmiyorum, hepsi ortaya çıkacak. Ne yaptıysa, benim 3 çocuğumu nasıl öksüz bıraktı, kendi çocuklarını da öksüz bıraktı. 'Öç aldım' demiş, neyin öcünü almış? Ben ona birşey yapmadım ki. Kardeşiyle varsa sorunu kardeşine yapsaydı. Kimsenin yanına da gitmiyordum. Bana bir gün yanlış yapmadı. Ben ondan böyle bir tepki göreceğimi beklemiyordum. Ben hala anahtarı versin, geçip yatsın diyordum. Sonuçta kayınımdır, kayın demek abi demektir. Beni her yere götürüp getirir. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum."

İDAM İSTEDİ



D.B.'nin yengesi Z.B. ise, aile olarak arkasında olduklarını belirterek, "Böyle kişilerin idam edilmesini istiyoruz. Biz kızımızın arkasındayız, bizim kızımız isteyerek bunu yapmadı. O yüzden her zaman yanındayız. Kızımız şimdiye kadar namusuna bir söz getirmedi. O yüzden sürekli arkasındayız. Babası da kardeşleri de bizde" diye konuştu.