4 Nisan 2018 13:22

Tabura taciz ateşi! Yaralılar var, 1'i ağır

Tabura taciz ateşi! Yaralılar var, 1'i ağır
Iğdır'daki tabura teröristlerden taciz ateşi: 1'i ağır 2 asker yaralı.
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Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA) - Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gökay Hudut Taburu'na yönelik PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1'i ağır 2 asker yaralandı.

Türkiye- İran sınırında bulunan Gökay Hudut Taburu'na, sabah saatlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Teröristlerin ateş açması sonucu 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler, götürüldüğü Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Askerlerden 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan teröristlerin taciz ateşine askerlerin karşılık vermesi üzerine kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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