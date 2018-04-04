FETÖ sanığı avukattan mahkemeye: Cinler ByLock yükleyebilir!

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Eğerci ile avukatı ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin ile eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş tanık olarak dinlendi. Okur, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, diğer tanıklar salonda hazır bulundu.

'CEMAAT MENSUBU HSYK ÜYELERİNİN ISRARIYLA DANIŞTAY'A ÜYE SEÇİLDİM'

İbrahim Okur, sanığın isminin 2011'deki Danıştay üyeliği seçiminde gündeme geldiğini söyledi. Kendilerinin 37 bin sicile sahip isimlerin üye seçilmesini istemediğini ancak Ahmet Berberoğlu ve beraberindekilerin bu konuda ısrarcı olduklarını anlatan Okur, 37 bin sicile sahip yaklaşık 20 kişinin cemaat mensubu HSYK üyelerinin ısrarıyla Danıştay'a üye seçildiğini, sanığın da bu kişilerden biri olduğunu belirtti.

Okur, bu yapıdan olmayan yüksek yargı üyelerini bir araya getirdikleri toplantıya sanığı çağırmadıklarını bildirdi.

Birol Erdem de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı dönemde sanık hakkında cemaate mensup olduğu yönünde kanaat sahibi olduğunu söyledi.

'ÖRGÜT TOPLANTILARINDA BİR ARAYA GELDİK'

Abdullah Şahin de sanık ile aynı dönemde staj yaptıklarını anlattı. Sanık ile bu dönemde sohbet toplantılarına katıldığını belirten Şahin, soru üzerine bu toplantılardan birinin eski Danıştay üyesi Orhan Boyraz'ın evinde gerçekleştiğini, Çubuk ve Çamlıdere'de de piknik şeklinde örgüt toplantıları yapıldığını, sanık ile bu şekilde çok sayıda örgüt toplantısında bir araya geldiğini kaydetti.

Sanık Eğerci ise Şahin ile hiçbir sohbet toplantısında bir araya gelmediğini iddia etti. Eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş da sanık ile aynı dönemde Danıştaya seçildiklerini, kısa süre aynı dairede görev yaptıklarını söyledi.

Tanık beyanlarının ardından heyete başkanlık eden Maruf Alikanoğlu, dosyaya gelen bilgi ve belgelerle sanık avukatının taleplerini içeren dilekçeleri okudu. Buna göre, sanığın adına kayıtlı hatla 970 kez ByLock'a girildiğinin tespit edildiği belirtildi.

'AYNI CİNLER TELEFONLARIN İÇİNE GİREREK BYLOCK YÜKLEYEBİLİR DİYE DÜŞÜNDÜK'

Bu arada Alikanoğlu, gelen dilekçelerden birinin dikkatini çektiğini belirterek, sanık avukatına "Anlayamadığımız bir dilekçeniz var. 'Kişilerin telefonlarına FETÖ'nün cinleri tarafından ByLock yüklenip yüklenemeyeceğinin Diyanet İşleri Başkanlığına sorulması' talebini içeriyor. Bu talebi gayriciddi mi söylediniz?" diye sordu.

Sanık avukatı Adem Kaplan ise darbe girişiminin ardından bir televizyon programında meşhur bir siyasetçinin FETÖ'nün cinleri tarafından etkilendiğini söylediğini, bu tabirin birkaç siyasetçi tarafından da dile getirildiğini öne sürdü. Kaplan, "Bu kadar ciddi siyasetçiler böyle ciddi bir televizyon programında FETÖ'nün cinleri tarafından etkilendiğini söylüyorsa aynı cinler telefonların içine de girerek ByLock yükleyebilir diye düşündük" ifadelerini kullandı.

Bu sırada duruşma savcısı Müslüm Canpolat'ın "Sanık avukatı galiba espiri yapıyor" sözleri üzerine Başkan Alikanoğlu, sanık avukatına "Burası ciddi bir müessese, gayriciddi bu anlayışa hizmet etmemiz beklenemez" dedi.

'CİNLERİN ETKİSİ ALTINDA KALANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMALI'

Sanık avukatı Kaplan, talebinde ısrar ederek, "Bu cinlerin etkisi altında kalanlar hakkında soruşturma başlatılmadı. Bu cinler insan beyninin içine girebiliyorsa telefona da girebilir. Talebimizle ilgili karar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık avukatının, "FETÖ'nün cinlerinin telefonlara ByLock yükleyip yükleyemeyeceğinin Diyanet İşleri Başkanlığına sorulması" yönündeki talebi ise duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddedildi.