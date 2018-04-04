Rusya Devlet BaşkanI Vladimir Putin, Türkiye ziyareti esnasında Rus haber ajansı IFAX'a açıklamalarda bulundu. Putin, terör örgütü DEAŞ'ın yeniligiye uğradığını söylerken, söz konusu örgütün yıkıcı potansiyelini sürdürdüğünü ve dünyanın başka bölgelerine saldırabileceğini aktardı.
4 Nisan 2018 10:21
Putin'den flaş uyarı: DEAŞ saldırabilir!
Rusya Devlet Başkanı Putin Rus haber ajansına yaptığı açıklamada DEAŞ'ın yenilgiye uğradığını fakat potansiyelini sürdürdürdüğü söyledi.
Çok Okunanlar
-
Selimoğlu İnşaat'ın üst düzey yöneticilerine operasyon
-
Putin'den flaş uyarı: DEAŞ saldırabilir!
-
Şeyh gibi giyinen rektör meğer makama doymamış!
-
Kayyım atandıktan sonra açığa alınan kaymakamlar hakkında yeni gelişme
-
Tazminatı duyunca kaçmış; Satanist Zinnur İsviçre’de
-
Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
-
Alev alev yandı; faciadan dönüldü
-
Şehit Anaları Derneği Başkanı’ndan o ünlülere sert tepki!
-
Çiftlik Bank skandalında bir yakalama daha
-
Gözaltındaki öğrenciler hakkında yeni gelişme