4 Nisan 2018 10:21

Putin'den flaş uyarı: DEAŞ saldırabilir!

Putin'den flaş uyarı: DEAŞ saldırabilir!
Rusya Devlet Başkanı Putin Rus haber ajansına yaptığı açıklamada DEAŞ'ın yenilgiye uğradığını fakat potansiyelini sürdürdürdüğü söyledi.
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Rusya Devlet BaşkanI Vladimir Putin, Türkiye ziyareti esnasında Rus haber ajansı IFAX'a açıklamalarda bulundu. Putin, terör örgütü DEAŞ'ın yeniligiye uğradığını söylerken, söz konusu örgütün yıkıcı potansiyelini sürdürdüğünü ve dünyanın başka bölgelerine saldırabileceğini aktardı.

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