Akit yazarı: 'Afrin Harekâtı gecikseydi...'

Dilipak, "Afrin Harekâtı geçikseydi, Türkiye'nin haritası değişirdi" iddiasında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Erguvani Sohbetler' programının Şubat ayı konuğu Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak oldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, sözlerine İslam anlayışının merkeze Hakk'ı koyduğunu ve Müslümanlara adaletle davranmak gibi önemli bir sorumluluk yüklediğini, bu sebeple de hukukun sadece insanları değil, bütün canlıları kapsadığını hatırlatmakla başlayan Abdurrahman Dilipak, iki saati aşkın konuşmasında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Dilipak, "Eğer birkaç ay daha geç kalınmış olsaydı ABD'nin kontrolündeki terör örgütünün sınırı Toros Dağları'na dayanacaktı, harita değişecekti. Türkiye görünüşte YPG'li teröristlerle çarpışıyor. Ancak gerçekten başta ABD olmak üzere Almanya, Fransa, İsrail ve hatta İngiltere ile savaşmaktadır. Cehennemin ateşi Esed'in ateşinden daha güçlüdür. Mazlumdan yana, zalimin karşısında olacağız. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz Müslümanlardanız ve Müslümanlar kardeştir. Kapitalizm ve siyonizm yıkılma eşiğine gelmiştir. Mavi Marmara bu kişilerin karizmasını yerle bir etmiştir" dedi.

"Yeni bir dünya düzeni kuruluyor"

Operasyonun bir ayını doldurmak üzere olduğuna ve şuana kadar çok önemli gelişmeler kaydedildiğine vurgu yapan Dilipak, konuşmasının sonunda bilişim teknolojisinin ulaştığı duruma ve yeni bir dünyanın kurulduğuna dikkat çekti. Dilipak, "Yeni bir dünyaya hazır olmamız gerekiyor. Örneğin AliExpress'in aylık geliri 10 milyar dolar iken, Çanakkale Köprüsü 9 milyar dolar. Bunlarla mücadele edemezseniz geleceğimiz diye bir yer kalmayacak" diye konuştu.