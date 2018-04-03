Alev alev yandı; faciadan dönüldü

Aydın’ın Efeler ilçesinde şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs, sefer sırasında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şoförün alevleri fark ederek yolcuları tahliye etmesi olası bir faciayı önledi. Olayda yaralanan olmadı.