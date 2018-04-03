3 Nisan 2018 18:58

Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencilerden kötü haber

Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencilerden kötü haber
Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin için lokum dağıtanları "Katliamın lokumu olmaz" diyerek protesto ettiği için gözaltına alınan 15 öğrenci, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart'ta çıkan olayların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermesiyle gözaltına alınan 16 öğrenciden, 15'i bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca dosya üzerinden işlemleri tamamlanan öğrenciler, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye gönderildi. Tutuklanması talep edilen 15 öğrenci, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, gözaltındaki 9 öğrencinin tutuklanmasına, 6 öğrencinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklanan öğrencilerin isimleri şöyle: Şükran Yaren Tuncer, Zülküf İbrahim Erkul, Esen Deniz Üstündağ, Sevde Öztürk, Kübra Sağır, Berke Aydoğan, Deniz Yılmaz, Agah Suat Atay, Yusuf Noyan Öztürk.

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