Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencilerden kötü haber

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin için lokum dağıtanları "Katliamın lokumu olmaz" diyerek protesto ettiği için gözaltına alınan 15 öğrenci, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.