3 Nisan 2018 20:53

Gözaltındaki öğrenciler hakkında yeni gelişme

Gözaltındaki öğrenciler hakkında yeni gelişme
Gözaltına alınan öğrencilerin 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
+ A -

Paylaş

 Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart'ta çıkan olayların ardından gözaltına alınan 16 öğrenciden, 15'i bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca dosya üzerinden işlemleri tamamlanan öğrenciler, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye gönderildi. Tutuklanması talep edilen 15 öğrenci, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, gözaltındaki 9 öğrencinin tutuklanmasına, 6 öğrencinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Çok Okunanlar

Güncel