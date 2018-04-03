Eski Özel Harekat polisine IŞİD cezası

IŞİD’e katılmak isteyen 2 genç kadın ile emekli özel harekat polisinin yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan 2 kadın, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6'şar yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken emekli polis memuru Muhammed Gültekin ise, 9 yıl 5 ay 12 hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü IŞİD'e katılarak "canlı bomba" olmak istedikleri iddia edilen 2 genç kadın ile birlikte gözaltına alınan emekli özel harekat polisinin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

"SİZ TELEFONUNUZDA KAFA KESME VİDEOSU BULUNDURUYOR MUSUNUZ?"

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, eski polis memuru tutuklu sanık Muhammet Gültekin katıldı. Diğer sanıklar Esra İşeri ve Maryam Sadıgova'yu ise avukatları temsil etti. Son savunmasını yapan tutuklu sanık ve avukatları suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Kadınarın avukatı da sanıkların telefonundan elde edilen DEAŞ'a ait infaz videolarının internetten kolayca ulaşılabilecek videolar olduğunu ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi. Bu savunma üzerine mahkeme başkanı sanık avukata, "Siz telefonunuzda kafa kesme videosu bulunduruyor musunuz?" diye tepki gösterdi. Avukat da "Doğru ben olsam yüklemezdim" cevabını verdi.

3 SANIĞA DA ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Daha sonra davayı sonlandıran mahkeme heyeti, kadın sanıklar Esra İşeri ve Maryam Sadıgova'nın "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 Şar yıl 9'ar hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Muhammet Gültekin'in de yine "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, ailesinin ihbarı ile gözaltına alınan sanık Esra İşeri’nin sosyal medya üzerinden tanıştığı eski bir polis memuru olan Muhammed Gültekin’in daveti üzerine İstanbul’a geldiği, kaldığı evde diğer sanık Maryam Sadıgova’nın da bulunduğu ve hepsinin aynı anda gözaltına alındığı kaydedildi. Sosyal medyadan tanışan kadınların, kendi aralarında yaptıkları yazışmalarda “canlı bomba” eylemi yapmak istedikleri belirtiliyor. İddianamede, tüm sanıkların “IŞİD silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.