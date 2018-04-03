DHA - Genelkurmay Başkanlığı'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesinde 8'inci gözlem notasının tesis edildiği açıklandı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 Nolu Gözlem Noktası tesis edilmiştir" denildi.
3 Nisan 2018 18:11
TSK'dan 'Gözlem Noktası' açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde 8. gözlem noktası kurulduğunu açıkladı.
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