Polisten Boğaziçililere: Çok zekisiniz ama..

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrenciler ile "İşgalin, katliamın lokumu olmaz” diyen öğrenciler arasında çıkan gerilim sonrasında gözaltına alınan 16 öğrencinin bugün savcılığa çıkarılması bekleniyor.

Perşembe günü sona eren gözaltı süreleri bir hafta daha uzatılan 15 öğrenciye, dün gözaltına alınan bir öğrencinin de eklenmesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olay sonrasında polis kontrolünde bulunan öğrenci sayısı 16’ya çıkmıştı.

Aralarında Noam Chomsky ve Judith Butler gibi isimlerin de bulunduğu, dünyanın dört bir yanındaki 100’ü aşkın kurumdan bin 352 akademisyen gözaltılara tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da öğrencileri ‘terörist’ olarak nitelendirmesine tepki göstermişti.

"Veliler olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız”

dokuz8haber’in aktarımına göre, öğrencilerin aileleri de bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelerek çocuklarına destek verdi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aileleri, arkadaşları ve avukatları, adliye önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, “Bizzat iktidarın en tepesi Boğaziçili öğrencilerin en temel anayasal hakkı olan eğitim hakkını tartışma konusu yapmakta” dedi. Gözaltında tutulan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aileleri de “Gözaltına alınan çocuklarımızın şu anda yargıda ceza alacak bir şey yaptığını düşünmüyoruz. Biz veliler olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

Gözaltı için gelen polistan Boğaziçililere: Çok zekisiniz ama aklınız bunlara çalışıyor işte

Öte yandan, öğrencilerin gözaltına alınması adına gerçekleştirilen ev baskınlarından birine şahit olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Evrensel’e yaptıkları açıklamada, baskına gelen polislerin kendilerine “Kızlı erkekli kalıyorsunuz demek” dediğini ve evli olmadıklarını öğrenmelerinin ardından bir kişiye tokat attığını iddia etti. Polislerin başka bir arkadaşlarını da “Nerelisin sen? Ne biçim erkeksin? Böyle erkek mi olur?” diyerek tartakladığını savunan öğrencilerin, ev baskınında yer alan güvenlik güçlerinin “Çok zekisiniz ama aklınız bunlara çalışıyor işte” dediğini aktardı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 18 Mart’ta Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrenciler ile "İşgalin, katliamın lokumu olmaz” diyen öğrenciler arasında gerilim yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lekelememek için ismini anmıyorum

Çıkan gerilimi isim vermeden eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu üniversitesin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor” demişti.

'Afrin lokumu’ dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddia edilen öğrencilerin yakalanması için gereken tüm çalışmaların yapıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bu üniversitemizi lekelememek için ismini anmıyorum. Rektörün samimi gayretlerini de biliyorum. Şu anda üzerine üzerine gidiyoruz. Ve bu terörist öğrencileri kamera çekimlerinde bulup, çıkarıp onlara da gereğini yapacağız. Bu üniversitelerimizdeki hocalarımızın da çok daha dikkatli olması gerekir. Eğer bu üniversitelerimizdeki hocalarımızın bu öğrencilerle iltisaklı olduğunu belirlediğimiz anda onlarla ilgili de gereğini yaparız. Kaliteli öğrenci vasıflı öğretim üyesinden gelir” ifadelerini kullanmıştı.

"Komünist, vatan haini, terörist gençlere okuma hakkı vermeyeceğiz!"

Daha sonrasında da eleştirilerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, darp olayına katıldığı iddia edilen öğrencilere ‘okuma hakkı’ verilmeyeceğini söylemiş ve "Adını söylemeyeyim siz zaten anlarsınız. Çıktılar orada, imanlı, milli, yerli gençlik Afrin’le ilgili lokum dağıtıyor ve bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. (…) Ve bunların eşgallerini, her şeylerini belirlemek suretiyle de bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez. Vatanına, milletine hizmet edecek bir nesil yetiştirir” diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu: Koltuğu işgal eden zat müdahale ediyor, okutmayacağım diyor; sen kimsin ya!

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği operasyonla ilgili olarak karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan gerilimde ‘şiddet’in varlığını kesinlikle onaylamadıklarını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya dair dile getirdiği ""Komünist, vatan haini, terörist gençlere okuma hakkı vermeyeceğiz!” şeklindeki sözlerini sert bir şekilde eleştirmiş ve "Koltukta oturan, işgal eden zat doğrudan müdahale ediyor. Sizi okutmayacağım diyor; sen kimsin ya! Kimsin sen! Senin babanın malı mı üniversiteler, bu ülkenin malı” ifadelerini kullanmıştı.

Kati Piri: Eleştirel düşünce, 'yeni Türkiye'de tehlikeli bir çaba

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan darp olayına karışan öğrenciler için ‘terörist’ ifadesini kullanmasını eleştiren Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri de ‘yeni Türkiye’de eleştirel düşüncenin ‘tehlikeli bir çaba’ olduğu yorumunda bulunmuştu. Kişisel Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘Afrin protestosu’na katılan öğrencilere ‘terörist’ olarak hitap etmesine dair bir haberi paylaşan Piri, “Savaş karşıtı protestocular, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘terörist’ olarak nitelendirildi. Eleştirel düşünce, ‘yeni Türkiye’de tehlikeli bir çaba” ifadelerini kullanmıştı.