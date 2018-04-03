3 Nisan 2018 13:03

Ankara'da deprem yaratan gözaltı!

Ankara'da deprem yaratan gözaltı!
Cihangir Ulusoy, Ankara Garı önünde yaşanan bombalı terör saldırısı sonrası açığa alınmıştı.
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Açığa alındıktan bir müddet sonra başka bir göreve atanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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