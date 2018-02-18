Sel sularına kapılan 2 askerden acı haber!

Şanlıurfa'da askeri araç suya kapıldı. 4 askerin bulunduğu zırhlı araçtaki 2 asker kendi çabaları ile kurtulurken, 2 askerin cenazesine ulaşıldı.

DHA - Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda Yeşiltepe Karakolu'na giden 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu zırhlı araç, dün gece sabaha kadar etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu taşan dereye devrildi.

Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı, 2'si ise derede kayboldu. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, askerler ve itfaiye ekipleri, kayıp askerlerin bulunması için çalışma yürüttü.

Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ile askeri yetkililer, bölgeye giderek çalışmaları inceledi.

Bu arada, yoğun yağış nedeniyle balçığa dönüşen tarlalarda çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, aracın bulunduğu bölgede "drone"lar ile arama yaptı.

YAKLAŞIK 12 SAAT SONRA CENAZELERİNE ULAŞILDI

İş makineleriyle farklı noktalarda açılan kanallar sayesinde derede su seviyesinin düşmesinin ardından zırhlı aracın yeri tam olarak tespit edildi. Bunun üzerine dereye uzanan alanı toprakla doldurarak yol yapan ekipler, yaklaşık 12 saat sonra askerlerin cenazesine ulaştı.

Askerlerin naaşı, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehitlerin cenazesi, Şanlıurfa'da yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

TSK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

DHA'nın haberine göre, açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"18 Şubat 2018 tarihinde, 3´ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı bir Hudut Karakolu bölgesindeki yoğun yağışın sele dönüşmesi nedeniyle, bölgede nöbet görevini sürdüren iki personele halen ulaşılamamıştır. Söz konusu iki personeli arama çalışmaları devam etmektedir."