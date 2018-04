İşte Aselsan'ın yeni başkanı

(DHA) Aselsan yeni yönetim kurulu üyelerini KAP’a yaptığı açıklama ile duyurdu. Aselsan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 02.04.2018 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Haluk Görgün’ün, Başkan Vekilliği’ne Mustafa Murat Şeker’in seçilmesine, Murahhas Aza olarak Haluk Görgün ve Mustafa Murat Şeker’in seçilmesine karar verilmiştir.”

Haluk Görgün kimdir?

1973 yılında İstanbulda doğan Dr.Haluk Görgün, 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Doktor Elektrik- Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezuniyetinin akabinde, 1998 yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 2003 yılında ‘Nonlinear Observer Design for Fuel Cell Power Systems' başlıklı doktora teziyle doktora eğitimini Rensselaer Polytechnic Institute, New York, Amerika Birleşik Devletlerinde tamamladı. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut'ta 2004-2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulundu. 2008-2009 yılları arasında Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik- Elektronik Fakültesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği kurucu bölüm başkanı olan Dr. Haluk Görgün, 2009-2013 yılları arasında Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini sürdürdü. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, BAP Koordinatörlüğü, Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Dr. Haluk Görgün 2010-2013 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü görevini yürütmüştür. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Rektör Yardımcısı olarak üniversitesine hizmet vermiştir.Prof. Dr. Haluk Görgün 2013 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asoşiye üyesi olarak seçilmiştir.Dr. Haluk Görgün, evli ve 2 çocuk babasıdır.