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3 Nisan 2018 10:26
Polen'in annesi Şennur Ünlü hayatını kaybetti
Suruç'ta canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden Polen Ünlü'nün annesi Şennur Ünlü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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Ünlü, Çekmeköy Ensar Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında Ihlamukuyu mezarlığına defnedilecek.
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