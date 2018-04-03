Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi yakalandı.
3 Nisan 2018 10:17
Büyük sağlık operasyonu!
Çok sayıda gözaltı var.
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