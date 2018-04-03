Oflu İsmail’in torunlarına tutuklama

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta Hacısüleymanoğlulları olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. Oflu İsmail olarak bilinen ve 2015 yılında hayatını kaybeden İsmail Hacısüleymanoğlu’nun torunlarının yönettiği öne sürülen çete üyesi 22 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 5 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi. Çetenin elebaşılığını yaptığı öne sürülen İsmail Hacısüleymanoğlu’nun torunları Orhun H. Ali ve Emir H. ile diğer şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emir H.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 19’u dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16 şüpheli tutuklandı.