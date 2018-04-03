Ahmet Hakan: Selfie çeken asker...

Ahmet Hakan, selfie çeken askerle ilgili yazısı şöyle:



"HATAY sınırında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Akar’ın hemen arkasında... Cep telefonuyla selfie çekmek için çabalayan asker var ya...



- Öyle hakiki ki...

- Öyle sahici ki...

- Öyle doğal ki...

- Öyle samimi ki...

- Öyle hesapsız ki...

- Öyle plansız ki...

Sempatik olmamasına ya da sempatik bulunmamasına imkân ihtimal yok.

Hatta hatta...

- İbrahim Tatlıses’ten de...

- Sibel Can’dan da...

- Klarnetçi Serkan’dan da...

Katbekat daha sempatik."

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