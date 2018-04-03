Ahmet Hakan: Selfie çeken asker...

Ahmet Hakan, selfie çeken askerle ilgili yazısı şöyle:
"HATAY sınırında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Akar’ın hemen arkasında... Cep telefonuyla selfie çekmek için çabalayan asker var ya...
- Öyle hakiki ki...
- Öyle sahici ki...
- Öyle doğal ki...
- Öyle samimi ki...
- Öyle hesapsız ki...
- Öyle plansız ki...
Sempatik olmamasına ya da sempatik bulunmamasına imkân ihtimal yok.
Hatta hatta...
- İbrahim Tatlıses’ten de...
- Sibel Can’dan da...
- Klarnetçi Serkan’dan da...
Katbekat daha sempatik."
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