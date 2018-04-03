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3 Nisan 2018 00:33
YSK binasında yangın
Ankara'da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) depo kısmında yangın çıktı. Depo içerisindeki kağıt yığınları yandı.
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