Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, kadın sürücünün kullandığı kırmızı otomobil, Karasu Caddesi’nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulmaya başladı. Otomobil, bu sırada yolla bitişik olan ve kaldırımın olmadığı yerden geçen anne ve 2 çocuğuna çarptı. Otomobilin çarptığı anne ve çocuklarından biri evin duvarına çarparak düşerken, diğer kız çocuğu ise yolla bitişik olan ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki binanın çatısına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan 3 kişi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
2 Nisan 2018 22:16
Otomobilin çarptığı 3 kişiden biri çatıya savruldu
KAYSERİ’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılardan biri çarpmanın etkisiyle yolun yanındaki evin 1,5 metre yüksekliğindeki çatısına savruldu.
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