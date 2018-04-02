Kızına bir yıl boyunca tecavüzle suçlanan baba tutuklandı

Ankara’da bir yıl boyunca öz kızına tecavüz ettiği öne sürülen 35 yaşındaki baba tutuklandı.

Keçiören ilçesindeki Aşağı Eğlence Mahallesi’nde yaşayan 35 yaşındaki Ayşe Ç., eşi Yaşar Ç.’nin bir yıldır 14 yaşındaki kızları S.Ç.’yi istismar ettiğini yakınlarına anlattı.

Bunun üzerine Turgut K. isimli kişi, Yaşar Ç.’yi bir araziye götürerek adamı sopa ve tekmeyle dövdü. Bu sırada bir de video çekildi.

Videoda Turgut K., adama “Sen kızına bir yıldır tecavüz ediyor musun etmiyor musun?” diye soruyor. Bunun üzerine Yaşar Ç. de “Ettim ağabey. Gaflet…” diyor.

Turgut K., görüntüyü çektikten sonra Yaşar Ç.’yi Etlik Polis Merkezi’ne götürdü.

Yaşar Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.