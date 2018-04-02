Kaza şehitleri toprağa verildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde dün cenaze nakil aracının devrilerek uçuruma yuvarlanması sonucu sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Dalkılıç ve Uzman Çavuş Oğuz İnan memleketlerinde toprağa verildi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - Karabük’ün Yenice ilçesinde dün cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Dalkılıç'ın cenazesi, Balıkesir’in İvrindi ilçesi Soğanbükü Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Kenan Dalkılıç'ın cenazesi, Karabük’te düzenlenen törenin ardından bugün memleketi Balıkesir’in İvrindi ilçesi Soğanbükü Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehit Dalkılıç için Soğanbükü Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dinçer Orkan, Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askerler, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Kenan Dalkılıç'ın eşi Selma ile çocukları Tuna ve Kemal Dalkılıç da törende gözyaşı döktü. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehidin babası ve eşine Türk bayrağı verdi.

Şehidin cenazesi törenin ardından Soğanbükü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OĞUZ İNAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA - Karabük'te cezaevi nakil aracının uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan uzman çavuş Oğuz İnan(42), İstanbul'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yenice Yazıköy'de kardeşinin cenazesine katılan mahkumu taşıyan cezaevi aracının dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu dün olay yerinde şehit olan uzman çavuş Oğuz İnan için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin eşi Esra İnan, kızı Dilara İnan, oğlu Arda İnan, babası Musa İnan ile İstanbul valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Mevlüt Uysal ve 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever katıldı. Şehit için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehit Oğuz İnan, Kavakpınar Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.