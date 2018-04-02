Edirne'de Erdoğan'a hakaret gözaltısı

Edirne'de Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen A.K., polis tarafından gözaltına alındı.

Ünsal YÜCEL / KEŞAN (Edirne), (DHA)- Edirne'nin Keşan ilçesinde alkol alarak, çevreye rahatsızlık veren ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen A.K., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin 1,71 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, Keşan'a bağlı Büyük Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin dışarıda alkol alarak, çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine giden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli A.K.'ye müdahale etmek istedi. İddiaya göre bu sırada A.K. hem polislere hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen A.K.'nin 1,71 promil alkollü olduğu belirlendi. A.K., 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'Türk milletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.