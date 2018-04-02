Sahil Güvenlik'i alarma geçiren ihbarda gelişme

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sevk edildi.

Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinin battığı ihbarında bulunuldu.

Fethiye'ye bağlı Kayaköy Mahallesi'nin arka tarafından bulunan İblis Burnu yakınlarında, Gemiler Koyu olarak bilinen bölgede bir gezi teknesinin battığı ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine, Fethiye ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

DALIŞ TEKNESİ ÇIKTI

Muğla' nın Fethiye ilçesi açıklarında batan teknenin dalış teknesi olduğu, ölü yaralı olmadığı, teknede bulunanların kurtarılmayı bekledikleri bildirildi