TSK’dan yapılan açıklamada, ‘Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK üyelerine yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor’ denildi.
2 Nisan 2018 12:38
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'ya ait uçaklar, Afrin'de dağlık alanlara saklanan terör örgütü YPG/PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.
Çok Okunanlar
-
Raci Şaşmaz hakkında şok suçlama!
-
Yakın korumasından 'Tosun'la ilgili çarpıcı detaylar
-
Sahil Güvenlik'i alarma geçiren ihbarda gelişme
-
'Oflu İsmail' adliyeye sevk edildi
-
TSK'dan Afrin açıklaması
-
Eski sevgiliye akıl almaz tuzak
-
Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den gözaltında
-
Afrin'de dağda gizlenen teröristler vuruldu
-
Kaybolan polis memurundan acı haber
-
Kızını döven anne hakkında hapis cezası