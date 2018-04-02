2 Nisan 2018 12:38

TSK'dan Afrin açıklaması

TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'ya ait uçaklar, Afrin'de dağlık alanlara saklanan terör örgütü YPG/PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.
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TSK’dan yapılan açıklamada, ‘Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK üyelerine yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor’ denildi.

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