Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den gözaltında

Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK, (DHA)- Şırnak'ın İdil ilçesi Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İdil ilçesi Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddiasıyla, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Üsteğmen M.Ş., sağlık raporu alındıktan sonra, soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e götürüldü.