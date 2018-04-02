2 Nisan 2018 10:54

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
TSK, Kuzey Irak'ta Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde yürütülen terör operasyonlarına yönelik yaptığı açıklamada, son bir haftada 61 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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