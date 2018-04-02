Gaziantep'te anne babalara skandal broşür!

Gaziantep'te parklar ve meydanlarda vatandaşlara dağıtılan broşürlerde herkesi şoke eden sözler yer aldı.

Broşürde velilere “Çocukları zorunlu eğitimden koruyun ki cehennem ateşinde yanmayasınız. Çocuklarınızı okullara göndermeyin” çağrısı yapılırken, “İçinde bulunduğumuz çağda demokrasi bir kurttur, okullar bir kurttur, okullardaki putlar bir kurttur” ifadeleri de kullanıldı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, babalara ise şöyle seslenildi: “Ey baba sen hâlâ çocuklarını bu okullara göndermeye devam mı edeceksin? Bir daha düşün.”

Broşürlerde Nevruz'un “kafir bayramı” olduğu da öne sürüldü.

Öte yandan Gaziantep'teki Ümit Derneği, bütün okullarda Said-i Nursi'nin kitabı üzerine bir yarışma düzenledi.