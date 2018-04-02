ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" denildi.
2 Nisan 2018 09:42
4 ilde operasyon: 25 gözaltı
Ankara merkezli dört ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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