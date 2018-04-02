Dekanın olay 'FG' plakası

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Aksu’nun kullandığı arabanın plakası tartışma yarattı.

Dekan Aksu'nun BMW'sinin plakasının, Türkiye plakası yerine “FG 017 RL” olduğu görüldü. Araç otoparkta, dekanlığa ayrılan yerde duruyor.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Dekan Aksu, “Araç, İtalya'da yaşayan kardeşimin geldikçe bana veriyor. Plaka da ait olduğu şehrin simgesi. Dekanların makam aracı olmadığı için bütün masraflarını da kendimiz karşılıyoruz. Bunun altında başka bir şey aranması doğru değil” dedi.