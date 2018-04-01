Alara Karademir'i kadınlar taşıdı

İntihar ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi Alara Karademir için bugün cenaze töreni düzenlendi. Karademir, Küçükhalkalı Mezarlığı'nda toprağa verildi

Okul gezisinde hocasının odasında intihar ettiği iddia edilen üniversite öğrenicisi Alara Karademir, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Karademir’in tabutunu, kadınlar taşıdı.

Alara Karademir için Küçükçekmece’de bulunan Hacı Ömer Çetinsaya Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Karademir’in yakınları ve arkadaşları katıldı. Karademir’in tabutuna gelin duvaklığı, yazma ve avukatlık cübbesi konuldu.

Alara'dan acı haber geldi

Alara Karademir için helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip, cenaze namazı kılındı. Kadınlar da cenazede erkeklerle birlikte en önde saf tuttu.

Törene katılan bazı kadınlar da “Sessiz kalmıyoruz” yazılı dövizler ve kadın cinayetlerine tepki gösteren pankartlar açtı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından, Karademir’in tabutu, kadınların omuzunda cenaze aracına kadar taşındı ve alkışlarla uğurlandı. Karademir, Küçükhalkalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.