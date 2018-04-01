Karabük'ten kahreden haber: Şehit ve yaralılar var

DHA - Karabük'ün Yenice ilçesinde, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit olurken, 15 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice Yazıköy'de meydana geldi. Kardeşinin cenazesine katılan bir mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre aşağı uçan cezaevi nakil aracındaki 2 asker şehit oldu. Olay yerine AFAD, 112 Acil, UMKE ekipleri geldi. İlk yardım ekipleri yaralanan 15 kişiye müdahalede bulundu. Ekiplerin olay yerinde kurtarma ve ilk müdahalelere devam ediyor.

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2 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Kaza, Karabük'ün Yenice ilçesi Yazıköy İncebacaklar mevkiinde meydana geldi. Dün gece saatlerinde ilçe merkezinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden Hüsnü Kalaycı'nın bugün Yenice Yazıköy'de kılınan cenaze namazına Karabük Kapalı Cezaevi'nde mahkum olan kardeşi Gurbet Kalaycı da askerlerin nezaretinde katıldı.

Cenaze namazının ardından Gurbet Kalaycı cezaevine götürülmek üzere yola çıkıldı. Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaçları devirip ormanlık alana yuvarlanan araçta bulunan uzman çavuşlar Oğuz İnan ve Kenan Dalgılıç olay yerinde şehit oldu.

SÜRÜCÜ, MAHKUM VE 13 ASKER YARALI

Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil ekipleri geldi. Uçurumdan aşağı inilerek yaralılara müdahalede bulunuldu. Yaralanan sürücü, mahkum ve bir astsubay ile 12 er ambulanslara taşındı. Yaralılar, Yenice ve Karabük'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ



Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan aracın sürücüsü Ramazan Işık, götürüldüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan mahkum Gurbet Kalaycı ile 1'i astsubay 13 askerin tedavisine devam ediliyor.