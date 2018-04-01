1 Nisan 2018 18:01

Türkçe öğretmeni evinde intihar etti

Türkçe öğretmeni evinde intihar etti
Çorum'un Osmancık ilçesinde, Türkçe öğretmeni Gonca G. (38), evinde kendisini tavana iple asarak, yaşamına son verdi.
+ A -

Paylaş

Mustafa ULUSOY / OSMANCIK (Çorum), (DHA) -  Osmancık'taki Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görev yapan, evli ve 2 çocuk annesi Gonca G., iddiaya göre, yakın zamanda bunalıma girdi.

Gonca G., Koyunbaba Mahallesi'ndeki evinde kendisini tavana iple astı. Gonca G.'yi tavanda, hareketsiz, asılı bulan yakınları, sağlık ekibine haber verdi.

Eve gelen sağlık görevlileri, Gonca G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gonca G.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çok Okunanlar

Güncel