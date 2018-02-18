Samsun sel oldu, Afrin şehidini uğurlamaya aktı

Hakan AKGÜN- Gökhan İÇKİLLİ- Abdurrahman ALTUN / HAVZA (Samsun), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in (26) cenazesi, memleketi Samsun’un Havza ilçesinde, 8 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehidin 6 aylık kızı Reyhan Öykü Şahin, babasını tabutuna dokunarak, son yolculuğuna uğurladı.

TSK tarafından Afrin'e yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda dün yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Şahin için Havza'da bulunan Kevser Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekilli Çiğdem Karaaslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AKP Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AKP Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ile Hasan Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile 8 bin kişi katıldı.

'AĞLAMA, HAİNLERİ SEVİNDİRME'

Şehit annesi Reyhan Şahin, oğlunun tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit babası Mustafa Şahin ise eşi Reyhan Şahin'i "Ağlama, hainleri sevindirme" diyerek, teskin etmeye çalıştı.

Şehidin 12 Şubat 2016 tarihinde evlendiği Kadriye Şahin (21) de eşinin askeri üniformasını giyerek, cenaze törenine katıldı. Şehit eşi Şahin, 6 aylık kızları Reyhan Öykü Şahin'i kucağına alıp, "Kızım, bak bu senin baban" diyerek, minik kızının elini tabuta dokundurdu.

İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından öğle namazı sonrasında kıldırılan cenaze namazının ardından Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenazesi, Demiryurt Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.