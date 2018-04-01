Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kuzey Ege ile İzmir, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1 Nisan 2018 10:57
Meteoroloji uyardı! Bugün o saatlere dikkat
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.
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