Eren Bülbül'ün annesini duygulandıran etkinlik

Tolga SAĞLAM- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen ve şehit Eren Bülbül anısına ‘Eren İçin Koşuyoruz’ sloganıyla düzenlenen 38’inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 3’üncü 10 kilometre Koşusu ve 23’üncü Halk Koşusu yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle ‘Eren İçin Koşuyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen maratona yoğun katılım gerçekleşti.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Terzi ve AKP Trabzon İl Başkanı Haydar Revi’nin yanı sıra, etkinliğin ülke genelinde duyurulması için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan tanıtım filmlerinde gönüllü olarak rol alan tiyatro sanatçısı Hüseyin Avni Danyal, spor yorumcusu Olcay Çakır ve sanatçı Yusuf Güney de programda hazır bulundu.

PKK’lı teröristlerin Maçka ilçesi kırsalında erzak çalmak için girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterirken şehit olan Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ve ailesi de maratonun açılışında yer aldı. Ayşe Bülbül, burada yaptığı kısa konuşmada, "Ne güzel bir duygu" diyerek gözyaşlarını tutmadı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise yaptığı açılış konuşmasında maratona yoğun katılımın olduğunu belirterek, “Biraz hava muhalefeti olmasına rağmen yoğun bir katılım, yoğun bir ilgi var. Bu uluslararası bir organizasyon, katkısı olan herkese, destekleyen sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu da Trabzon’un spor başkenti olduğunu ifadeederek, “Sporun başkenti Trabzon’da şehitlerimiz adına koşmak bizim için çok güzel. Bütün Trabzon, ülkemizin dört bir tarafından gelen insanlarımız, çeşitli ülkelerimizden gelen sporcularımız burada. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde hem şehitlerimizi anıyor, hem de sporu en güzel şekilde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise, “Bu yıl şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü. Eren Bülbülümüz, onunla birlikte şahadete ulaşan Astsubay Başçavuşumuz Ferhat Gedik ve tüm şehitlerimiz için koşuyoruz. Biz şehir olarak dünya barışı ve kardeşliği için koşuyoruz. Destek veren, katılan herkese teşekkür edityoruz” ifadelerini kullandı.

YARI MARATONDA ZİRVE KENYA VE ETİYOPYA’NIN

Konuşmaların ardından Vali Yücel Yavuz, üç kategoride toplam bin 653 kişinin katıldığı koşunun startını verdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi binası önünden başlayan koşuda sahil-Beşirli güzergahını takip eden atletler, aynı güzergahda oluşturulan bitiş alanında 21 kilometrelik parkuru tamamladı. Yarı maratonda erkekler kategorisinde 58 dakika 14 saniyelik derecesiyle Kenyalı Sang Benard Cheruiyot birinci olurken, 58 dakika 23 saniyelik derecesiyle Faslı Youssef Ben Hadi ikinci, 59 dakikalık derecesiyle Etiyopyalı Amare Tegegn ise üçüncülük elde etti.

Yarı maratonun kadınlar kategorisinde ise 1 saat 4 dakika 39 saniyelik derecesiyle Etiyopyalı Wodaj Temesgen birinciliği elde etti. 1 saat 5 dakika 4 saniyelik derecesiyle Faslı Jeepto Kimeli ikinci, 1 saat 6 dakika 50 saniyelik derecesiyle Kenyalı Ansa Weldetsadık üçüncü oldu. 22’nci Halk Koşusu 10 kilometre yarışında erkekler kategorisinde 32 dakika 1 saniye ile Etiyopyalı Asefa Tola birinci olurken, kadınlar kategorisinde 52 dakika 48 saniyelik derecesiyle Türkiye'den Melike Doğan yarışı birinci tamamladı. Halk koşusunda erkeklerde Doğukan Yazıcı birinciliği, Tolga İpek ikinciliği, Sedat Özdemir üçüncülüğü elde ederken, kadınlar kategorisinde birinci Benazir Değer, ikinci Gülnisa Durmuş ikinci, Ceren Akdemir üçüncü oldu.

SPORCULAR ŞEHİTLERİ ANDI

Yarışmaların ardından yarı maratonda Trabzonspor Atletizm takımı adına koşan Rıdvan Alper Afacan, “Bu yarışı şehitlerimiz adına koştuk. Güzel bir organizasyon ama diğer yıllara göre biraz hüzünlü geçti. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Vatani görevini yapan askerlere Allah yardım etsin. Zor günlerden geçiyoruz. Umarım herşey daha iyi olur” ifadelerini kullandı

Kasımpaşa Spor Kulübü adına yarışan Tubay Erdal ise, şehit Eren için koştuklarını kaydederek, “Şehidimiz için elimizden geleni yaptık. Çok güzel bir organizasyondu” dedi. Kasımpaşa Spor Kulübü sporcusu Fadime Suna Çelik de yürek acısıyla koştuklarını vurgulayarak, “Bütün şehit ailelerine baş sağlığı diliyorum. Elimizden gelen buydu. Bir nevi onu anmış olduk” diye konuştu.



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